中文台節目表 翡翠台

9:00 排檔尋情味

9:55 打死不離父子兵

10:25 古城百景

11:00 在那遙遠的地方

11:55 宣傳易

12:00 香港原味道

12:30 周六聊Teen谷

1:00 午間新聞

1:15 諸朋好友

2:20 女人必學100道菜

3:20 長命不老

3:55 勁歌推介

4:00 多啦A夢

4:30 Hands Up

5:00 奇妙的動物之動物新紀錄

5:30 櫻桃小丸子

6:00 雲岡

6:30 六點半新聞報道

6:55 天氣報告

7:00 新聞透視

7:30 東張西望

8:00 亞洲超星團

9:35 典籍裡的中國

10:55 勁歌金榜

11:15 晚間新聞及天氣報告

11:30 財經透視

12:00 你們我們他們

1:00 宣傳易

1:05 東張西望

1:30 宣傳易

1:35 香港原味道

2:05 周六聊Teen谷

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

