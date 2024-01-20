Triendl玲奈閃嫁前男模

曾主持真人騷《雙層公寓》的31歲混血女星Triendl玲奈，昨日在社交網公開婚照，宣布閃嫁比她年輕兩歲的前男模山本直寬。兩人曾於2022年合演劇集，她透露在休息室看到男方與童星開心談笑，心想能與這樣的人結婚就好，便主動出擊詢問對方聯絡方式，結果夢想成真。