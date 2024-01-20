同步晒沙灘拖手照 泫雅突認愛龍俊亨 粉絲群起反對

甩拖逾一年的韓國性感女神泫雅，前晚突然自爆新戀情，與曾屬同門的韓團Highlight前成員龍俊亨同步大晒沙灘牽手照認愛，惟男方多年前曾捲入鄭俊英偷拍事件，戀情遭大批粉絲反對！

現年31歲的泫雅前年11月驚爆與交往7年的男歌手E'Dawn分手後，雖然屢傳復合，但最終未能成事。分手逾一年的她，前晚無預警下公開新戀情，與34歲男歌手龍俊亨同步在社交網上載兩人在沙灘牽手的甜蜜照，她附上「情侶愛心」圖像並留言「請多多關照」，高調放閃！

2007年出道的泫雅與龍俊亨，同樣於2009年加入韓國Cube事務所，當時各自以女團4Minute及BEAST成員身份活動，男方曾為泫雅的Solo歌《Change》合作舞台演出，雖然早已另簽新公司，但至今已相識逾14年。雙方目前各自所屬的事務所對於戀情，回應時不約而同地稱不過問藝人私生活。

男方曾捲偷拍醜聞 有業內人士透露行內不少人也知道兩人交往，而且有餐廳店員早於去年11月就曾在社交網展示二人的簽名照並感謝光顧，泫雅上月亦曾上載以同一打扮在沙灘拍攝的個人照，可見他們交往至少超過兩個月。曾跟已故女歌手具荷拉拍拖的龍俊亨，於2019年捲入鄭俊英偷拍事件的醜聞而退出Highlight，形象負面，不少網民對他非常反感，紛紛在泫雅社交網留言反對這段戀情。至於去年10月當兵的舊愛E'Dawn，至今仍在社交網保留與泫雅的合照。