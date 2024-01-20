暢所欲玄：山羊和水瓶 土星的兩面

太陽會在1月21日由山羊座進入水瓶座，傳統上這兩個星座都是由土星主管，但一個是保守派，一個是叛逆派。在這個交界的日子，就談一談兩者為甚麼有這個分別。

土元素的山羊座注重現實世界的事務，有着踏實的性格，追求穩定和安全感。山羊座的人通常是實際主義者，有着堅強的毅力和耐心，願意付出努力實現自己的目標。他們非常注重事業和成就，並願意為此付出艱苦的努力。

此外，作為一個啟動星座，山羊座通常被認為是具有積極、堅毅和目標導向的性格特質，願意為了自己的目標努力奮鬥。山羊座的人通常會制定計劃，並努力實現目標。

風元素的水瓶座更傾向於追求自由和創新，有着獨立和理想主義的性格，注重思考和理解，具有開放的思維方式，喜歡探索新思想、新理念，並且傾向於尋求創新和進步。他們通常對社會和人類福祉有着強烈的關注，並願意為了社會進步而努力。

此外，水瓶座是一個固定模式的星座，有着強烈的意志力和堅持性，並且傾向於保持現狀或固守自己的立場。他們通常是非常忠誠於自己的價值觀和信念的人，即使受千夫所指，也不容易被他人的影響而有所改變。

占星師Scorpio