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譚旻萱咀足8次 打造經典場面
「籃球女神」譚旻萱（Mandy）與台灣男神陳昊森在電影《不是你不愛你》中飾演情侶，其中一場浪漫球場咀戲成為片中經典場面，兩人拍了8次導演才滿意收貨，Mandy表示初時很緊張，一直問拍檔要怎樣吻，對方叫她跟着感覺走就可以，陳昊森坦言以往拍吻戲只是一、兩次就OK，也是第一次拍這麼久。
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