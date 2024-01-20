娛樂

許冠傑期待「童」聲合唱

許冠傑與大班小朋友練歌。 許冠傑與大班小朋友練歌。
許冠傑與大班小朋友練歌。
「歌神」許冠傑早前與香港兒童合唱團練歌，為3月舉行的3場《許冠傑最緊要好玩2024演唱會》作準備。手持結他自彈自唱的他，與小朋友合唱經典金曲《學生哥》及《大家跟住唱》，期間不時讚小朋友唱得好，非常親切。向來喜歡與年輕人合作的他，很期待今次與100位小朋友大合唱，相信一定好好玩。
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