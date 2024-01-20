子丹舉牌變Fans 甄濟如出歌賀成年 撩炎明熹鬥唱

「宇宙最強」甄子丹長女甄濟如前晚舉行新歌發布會，子丹與太太汪詩詩化身Fans應援。甄濟如連唱7首歌，包括「聲夢人氣王」炎明熹的歌曲，更開到口希望合唱。

甄濟如（Jasmine）新歌《Forever 19》是繼《idk》和《tbh》後，第3首由她包辦曲詞的作品，並選擇於昨日20歲生日派台，作為送給自己的成年禮。甄子丹夫婦全家總動員撐場，包括懷孕4、5個月的詩詩表妹湛琪清，以及「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）、何晉樂、杜德偉、菲律賓男團SB19成員Justin De Dios、名媛雷林靜怡和名模琦琦等。

以幸運數字命名 發布會率先播放新歌MV，Jasmine感動到喊，詩詩亦受感染落淚，又全程蹲在地上用手機為愛女拍片，子丹則以「加油」兩字簡而有力地支持。

Jasmine自小已有音樂天分，7歲便寫下第一首歌，她自知說話不太叻，望透過歌曲表達想法：「19係我幸運數字，因為19號係我生日，好鍾意呢個數字，又想藉歌曲表達面對成年嘅不安和惶恐。」對於MV終於誕生，她覺得很感動，生日願望是大家聽她的歌。

席上她共唱了7首歌，包括「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）的《Only for me》，Jasmine說：「Gigi把聲好Sweet、好好聽，同我把聲唔同，我聲底有力。（想合作？）想呀！好鍾意佢嘅歌，Chantel都想。」又表示今年有3個願望，希望創作更多歌、與不同歌手合作及出廣東歌，所以要學好廣東話。問到第4個願望是否在更大的場地表演？她坦言希望有更多表演機會，但自評當晚演出只有70分，對自己要求甚高。