丁子朗勇敢睇負評 馮盈盈首登台獻聲 搵謝東閔「驅魔」

曾在網上直播獻唱趕客而被封「魔音」的馮盈盈，前晚在活動上首度登台獻唱，事前特地向謝東閔拜師學藝。而丁子朗的主持表現受賞識，為他帶來工作機會。

藝人馮盈盈、丁子朗與朱敏瀚前晚出席《仁濟慈善雙週慶功宴暨頒獎典禮》，有「魔音」之稱的盈盈表示，今次是她第一次登台獻唱，事前已向「丁丁老師（丁子朗）」請教歌藝，又特意到謝東閔的音樂學校學唱歌，並由對方親自教授。

談到農曆新年，丁子朗表示有客戶看完他在《萬千星輝頒獎典禮2023》做主持的表現，邀請他出席花車巡遊活動，又透露收到很多鼓勵說話：「有正面亦有負面，最感動係阿Bob（林盛斌）叫我唔好睇啲負面評價，又話我其實已經做得好好。作為MC界一哥，佢專登發呢個訊息畀我，我覺得係一個好大嘅鼓勵。」但他坦言所有評論都有睇。

朱敏瀚𢱑唱劇集歌 至於朱敏瀚亦會上台獻唱，他自言一直很喜歡唱歌，不時向劇集監製自薦唱主題曲。提到在新劇《飛常日誌》演飛機師獲讚賞，有人更提議他若「撈唔掂」便轉行做機師，他笑說：「我由細到大睇咩就會想做咩，所以揀咗個最好嘅職業，就係做演員，希望唔會真係撈唔掂！」