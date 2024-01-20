祖兒友情獻聲 Twins掀回憶殺 赴台放風箏

女子組合Twins的新歌昨日上架，兩人遠赴台灣為MV取景，並於山頂放風箏，以呼應經典歌《風箏與風》，大玩回憶殺，好友容祖兒更驚喜獻聲。

Twins明天將展開一連14場的演唱會，在個唱開鑼前，2人率先送上全新廣東EP《WE ARE TWINS》，當中歌曲《夢想與夢》昨日上架，呼應組合於2002年推出的經典金曲《風箏與風》，展示Twins多年來在演藝路上的初心不變。

MV於台灣取景，當中更有兩人在山頂放風箏的畫面，以呼應《風箏與風》，充滿集體回憶，而容祖兒更友情助陣驚喜獻聲。Twins坦言回想成軍22年的旅程就像做夢一樣：「《風箏與風》呢件事係一個開始，但係我哋依家着得好華麗，好唔一樣，回想番好似經歷咗好多，好似發夢一樣。今次個MV有一半係夢境，後尾去放風箏就係去番現實。」

為個唱緊張到手震 兩人時隔6年再次推出實體碟，阿Sa有感現在很少人會這樣做：「因為我以前細個嘅年代係鍾意實體碟，攞住隻碟好開心，同埋又適逢演唱會，希望大家鍾意。」而新曲的填詞人見證了她們一路的成長過程，因此歌詞令Twins深受感動。阿嬌還透露EP中的歌曲既有回憶，亦會注入新元素。

提到個唱，兩人稱已準備就緒，阿嬌坦言有壓力：「有少少緊張，開始有啲手震同瞓唔着。」阿Sa則謂：「要準備嘅嘢都準備好，依家係要好集中將所有嘢全部擺埋一齊。」