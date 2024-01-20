娛圈單打：從來都非大熱門 慘食白果應預咗

一直以性感示人的傅嘉莉（Kelly），去年有多套大熱劇集出街，尤以《香港人在北京》一改形象，以男仔頭示眾最令人耳目一新，「翻版火雞姐」一幕更是放盡演出，獲網民洗版式狂讚。有見聲勢不俗，Kelly對獎項也有期望，可惜最終食白果，難怪感到失望。

剛舉行的《萬千星輝頒獎典禮2023》，Kelly憑《廉政狙擊》和《香港人在北京》被提名最佳女配角，又以《一舞傾城》和《香港人在北京》被提名飛躍進步女藝員，努力被肯定，提名之多亦稱得上大豐收。之不過，得獎與否有很多因素，獎項最終並無落入Kelly之手，只能替人高興。

盛裝出席的Kelly，原來事前也有希望，失望過後隨即在社交網發文，自勉要沉澱修正，重新出發。正所謂有賭未為輸，繼續努力啦。

講真，Kelly去年表現雖好，但她從來不是TVB力捧對象，更非獎項熱門人選，失落頒獎禮，正常不過。君不見，女配角由劇接劇的高Ling奪得，飛躍女則是年輕貌美的劉穎鏇，賽果十分正路，完全貼合TVB開劇需要。Kelly畢竟已屆39歲，在年紀方面較輸蝕，大台當然捧個後生女好過。

其實，做娛樂圈乃食四方飯，最緊要長做長有。有獎固然錦上添花，冇獎也不用太過計較，畢竟天時地利人和，缺一不可。只要繼續有工開，有劇拍，有曝光率，財源廣進才是真理。Kelly係聰明女，點會唔明白？收拾心情重新上路，拍更多好戲，將配角也演成主角那樣發光，努力一定會讓觀眾看見。