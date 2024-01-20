鏡仔完騷翌日拉隊睇波 姜濤Anson Lo獲欽點 暖場迎接美斯

姜濤 Anson Lo

男團MIRROR成員姜濤與Anson Lo在演唱會「姜神合體」，引起不少爭議，他們之後會再雙劍合璧，為下月舉行的大型球賽擔任嘉賓，同場還有球王美斯及萬人迷碧咸，睇頭十足！

男團MIRROR的16場演唱會進行得如火如荼，下月3日將完成尾場演出，不過姜濤和盧瀚霆（Anson Lo）有機會「轉場」再合體！消息指，2月4日美職聯球會國際邁亞密（Inter Miami CF）將在香港大球場跟香港隊進行表演賽，球迷屆時可一睹「萬人迷」碧威的風采兼欣賞球王美斯的精湛球技之餘，更有指「姜神」會擔任表演嘉賓。

如此強勁的陣容，難怪一票難求，有消息指主辦方指定「姜神」擔任表演嘉賓，據知他們將打頭陣在球賽開始前表演，其他「鏡仔」則會留在觀眾席欣賞賽事。

MV「兒童不宜」女角被起底 另外，姜濤本月12日推出「第14胎」新歌《黑月》，今次他以Bad Boy造型拍攝MV，MV原定前晚9時播出，但最終改於昨日零時零分首播。MV曝光前，姜濤特意於社交平台限時動態留言指「兒童不宜」作預告，成功引起關注，MV中他除了造型破格，與女主角Isabella激吻外，還上演情慾戲碼，女方除去外套，再爬到姜濤身上拉開其上衣及親吻他的頸，令人看得熱血沸騰！

無懼得罪「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）與姜濤大演激情戲，Isabella隨即被起底！她是一位專業舞蹈員，早年以舞蹈演員身份加入香港青年藝術基金會 (HKYAF），2020年試鏡成功，為德國時代推理劇《1899》演出，飾演「玲兒」一角。