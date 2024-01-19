靠緋聞躋身上流 Lisa有遮同擔 黐實法國第一夫人

前日她被拍得身處法國巴黎的主題樂園，與法國總統夫人特羅尼厄（Brigitte Trogneux）一同參加慈善活動。該樂園已是第31年免費招待百多名住院年輕患者及他們的家人與病院職員，到樂園歡度一天。大會官方社交平台上載全體參加者大合照的視頻，見Lisa靠在總統夫人身旁，地位非凡，2人離場時更被拍得共用一把傘，沿途笑不攏嘴，可見Lisa甚得對方歡心。其實總統夫人一直也很喜歡BLACK PINK，去年被拍得在保鏢陪同下觀看組合的演唱會。而Lisa將於下周與韓團Stray Kids參演的巴黎慈善演唱會，亦是由法國總統夫人擔任主席的法國醫院基金會主辦。