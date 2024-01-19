靠緋聞躋身上流 Lisa有遮同擔 黐實法國第一夫人
韓國人氣女團BLACK PINK成員Lisa自從搭上富貴緋聞男友Frederic Arnault後成功躋身上流社會，前日更被拍得黐實法國第一夫人出席慈善活動，並與對方共撐一傘，相當得寵！
當紅女團BLACK PINK與YG事務所不續簽個人活動合約後，4位成員各自各精彩。去年懶理抨擊堅持演出巴黎脫衣騷的泰籍成員Lisa，多次約會全球首富之子Frederic Arnault被捕獲後，似乎已躋身上流社會，身份與地位同時升呢！
前日她被拍得身處法國巴黎的主題樂園，與法國總統夫人特羅尼厄（Brigitte Trogneux）一同參加慈善活動。該樂園已是第31年免費招待百多名住院年輕患者及他們的家人與病院職員，到樂園歡度一天。大會官方社交平台上載全體參加者大合照的視頻，見Lisa靠在總統夫人身旁，地位非凡，2人離場時更被拍得共用一把傘，沿途笑不攏嘴，可見Lisa甚得對方歡心。其實總統夫人一直也很喜歡BLACK PINK，去年被拍得在保鏢陪同下觀看組合的演唱會。而Lisa將於下周與韓團Stray Kids參演的巴黎慈善演唱會，亦是由法國總統夫人擔任主席的法國醫院基金會主辦。
Jennie生日 煲水「戀情」贈興
此外，最近有網民在韓國討論區發文稱懷疑Jennie與男團THE BOYZ成員李柱延拍拖，但提出的論據卻十分牽強，可信度極低。而日前度過28歲生日的Jennie，除了上載短片拍攝自製生日蛋糕的影片，亦獲隊友送上祝福；隊友Jisoo則密密拍廣告吸金，並公開騷肩晒腿拍攝的新服飾寫真。
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