暢所欲玄：十二生肖運程：羊

屬羊的朋友於龍年有兩粒貴人吉星，主要是得到別人幫助為吉。有三粒凶星，這三粒凶星之力量比較強，要特別注意。

太陰吉星，是指女性的老人家為太陰貴，家有一老如有一寶。屬羊的朋友，當有難題、困頓而不知去向，可找女性老人家請教去向，會在龍年得到好好的指引。

天乙貴人，為最高級的貴人之一。天乙貴人是來自甲辰年之甲木所引出的，十天干之甲木，是每逢4字尾之年出生，是為貴人，東方、綠色、雷震、參天大樹，有這樣的特性者，皆為貴人。

天殺凶星，是為三煞之一，家中窗外西南、東南、正南，大忌動土。如見動土，是為三煞之凶，需要以窗簾遮蔽。

勾神凶星，好容易勾起不如意的往事，心神不定是表面的情況。勾神更深入的影響，是令屬羊朋友的大腦思考不靈活，不懂得思考時，必須考慮自己的位置，好易令人感覺你冇大冇細，不懂規矩。

貫索凶星，比較凶險之星，突然之間出現災禍。特別是家外三煞方有動土，沒有用窗簾遮蔽。不好的往事，思考太過入神，沒有留意身旁的危險，因而引起的災禍。休息、養精蓄銳是好重要。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅