周海媚香港追思會 至親好友出席

藝人周海媚（海味）去年12月11日於北京因病離世，終年57歲，並於當地舉行告別儀式，有指其家人將她的骨灰運返香港，而前日早上，周海媚家人在香港為周海媚舉行追思會，追思會於紅磡區的殯儀館舉行，因家人不想出鏡，追思會低調進行，只邀請海味生前的至親及數位圈中朋友出席。