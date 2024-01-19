香閨變貨倉 Gin Lee打造歌迷互動先河 忙到似打雜

Gin Lee去年9月開始籌備的官方歌迷會「GLFC」應用程式正式上架，Gin Lee希望有個屬於她跟粉絲的平台，凝聚大家的力量，同時可以跟粉絲拉近距離。為了這個平台，她連訂貨入貨、會Tee設計及翻譯等都落手落腳去做，她說：「用咗好多精力同時間，真係好似一日返幾份工，去搞去跟進，總之好誇張，每隻字我都要睇過，幫手翻譯，好多想像唔到嘅嘢，希望大家可以感受到我嘅誠意。」過去一個月，她的家更像貨倉一樣，堆滿所有歌迷會物品。