香閨變貨倉 Gin Lee打造歌迷互動先河 忙到似打雜
歌手李幸倪（Gin Lee）向來愛錫歌迷，去年已積極開發官方歌迷會應用程式，昨日宣布程式正式上架。她是少有以App形式成立歌迷會的歌手，並為此親力親為，認真「寵粉」！
Gin Lee去年9月開始籌備的官方歌迷會「GLFC」應用程式正式上架，Gin Lee希望有個屬於她跟粉絲的平台，凝聚大家的力量，同時可以跟粉絲拉近距離。為了這個平台，她連訂貨入貨、會Tee設計及翻譯等都落手落腳去做，她說：「用咗好多精力同時間，真係好似一日返幾份工，去搞去跟進，總之好誇張，每隻字我都要睇過，幫手翻譯，好多想像唔到嘅嘢，希望大家可以感受到我嘅誠意。」過去一個月，她的家更像貨倉一樣，堆滿所有歌迷會物品。
年初一開工錄音
農曆新年將至，Gin Lee透露年初一便要開工錄音，她笑言：「因為夾唔到期，所以對我嚟講係一個好大嘅犧牲，哈哈！」她透露歌曲於農曆新年後推出，有粉絲問她何時開騷，她大賣關子：「個人騷就下年啦，但今年都會有騷，係同人合作嘅，依家唔講得，大家好快就知。」
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