藝人吳卓羲（Ron）、馬志威和張建聲等演出的電影《反貪風暴之加密危機》將於本月25日上映，Ron和張建聲已是第3度合作，他笑指見得太多：「唔想再提這個人！」而馬志威和張建聲飾演兄弟，兩人拍攝時曾遇上颱風，更為情節多次跳海。