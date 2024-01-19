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龍門陣
吳卓羲對厭張建聲
Ron挑戰在水上拍攝，頗具難度。
藝人吳卓羲（Ron）、馬志威和張建聲等演出的電影《反貪風暴之加密危機》將於本月25日上映，Ron和張建聲已是第3度合作，他笑指見得太多：「唔想再提這個人！」而馬志威和張建聲飾演兄弟，兩人拍攝時曾遇上颱風，更為情節多次跳海。
馬志威（左）和張建聲因拍戲成為「生死之交」。
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