演唱會拉傷頸死頂 Edan抬不起頭 放血急救

男團MIRROR事隔一年半再開騷，成員呂爵安（Edan）風頭似乎被「姜神」合體蓋過。原來Edan第2場演出已拉傷頸，但仍死頂演出，醫護團隊為他刮痧及做電療，見他頸部滿布紅印，睇見都心痛！

MIRROR演唱會舉行得如火如荼，姜濤與盧瀚霆（Anson Lo）合體比舞更成為熱話，其實各成員同樣落力演出，Edan更因演唱會而拉傷頸。MIRROR第3場演唱會已落下帷幕，Edan前晚忽然上載多張刮痧相，透露自己在第2場時已拉傷頸，頭部「向上郁會卡住」，幸得幕後醫護團隊協助治療，情況已有好轉。他還首嘗刮痧，見相中的他頸部被刮出一條條紅痕，不少「爵屎」（粉絲暱稱）都留言大表心痛。

獻出人生第一次 除了刮痧，Edan更要做電療，他表示：「我尋日同今日嘅Show其實都抬唔起頭做人，好彩Medical team喺show前show後都不斷幫我又按摩又電療又放血又超聲波，我先仲郁到吓個頭，多謝你哋。見聽日放假，即刻嘗試咗人生第一次刮痧。」另外，1月21日生日的Edan，已獲粉絲準備了一連串應援慶祝活動，包括在他生日當日提供免費巴士服務。