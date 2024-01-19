娛樂

曾比特為《繁花》獻唱 傳達時代共鳴

Mike憑獨特的音樂風格，為歌曲注入新靈魂。 Mike憑獨特的音樂風格，為歌曲注入新靈魂。
Mike憑獨特的音樂風格，為歌曲注入新靈魂。
歌手曾比特（Mike）為內地熱播劇《繁花》獻唱的插曲《再回首》昨日正式上線。Mike的出生年份與《繁花》故事展開的年代契合，他亦因此更深刻理解和傳達歌中的情感，營造相應的時代氛圍。導演王家衛選擇Mike，是期望這首歌能在新時代中產生共鳴，超越音樂本身，實現文化傳承。
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