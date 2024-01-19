兩地男神正面對撼 許光漢童顏無敵 魏浚笙自薦拍台劇
兩大男神魏浚笙和許光漢昨日一同出席活動，是2人首次見面，許光漢謙稱對方更有型，而魏浚笙見到許光漢的第一句話竟是：「我從小看你的戲長大。」
台灣男神許光漢、香港歌手魏浚笙（Jeffrey）和女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）昨日出席活動。許光漢首次見Jeffrey，問到誰更帥氣？許光漢笑說：「當然是他。」提到現場很多粉絲叫他做「老公」，他表示很開心，但有點害羞。
談到電影《青春18x2 通往有你的旅程》即將上映，片中有學生造型，獲大讚童顏，許光漢害羞表示：「沒有啦，學生造型應該是最後一次，畢竟我都33歲了。」而同場的Marf大爆Jeffrey對許光漢說：「我從小看你的戲長大。」活動上，Jeffrey用普通話回答司儀的問題，他自言普通話有進步，有機會希望到台灣拍劇。
新年跑場謝票
講到農曆新年，Jeffrey和Marf都要工作，前者預告會有很多謝票活動，新一年希望在不同領域上有新發展；Marf正籌備COLLAR的演唱會，並表示將去觀看MIRROR演唱會吸收經驗。
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