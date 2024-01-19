兩地男神正面對撼 許光漢童顏無敵 魏浚笙自薦拍台劇

兩大男神魏浚笙和許光漢昨日一同出席活動，是2人首次見面，許光漢謙稱對方更有型，而魏浚笙見到許光漢的第一句話竟是：「我從小看你的戲長大。」

談到電影《青春18x2 通往有你的旅程》即將上映，片中有學生造型，獲大讚童顏，許光漢害羞表示：「沒有啦，學生造型應該是最後一次，畢竟我都33歲了。」而同場的Marf大爆Jeffrey對許光漢說：「我從小看你的戲長大。」活動上，Jeffrey用普通話回答司儀的問題，他自言普通話有進步，有機會希望到台灣拍劇。