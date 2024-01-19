中娛星動：誹謗案告唔成 無損心情 陳建州王力宏全男班夜蒲

台灣天王王力宏與藝人陳建州（黑人）難兄難弟，王力宏離婚後過新生活，黑人則仍受性騷擾案困擾。不過「知黑人者莫王力宏也」，日前兩兄弟孖住夜蒲，一於將煩惱拋諸腦後。

台灣前黑澀會成員周宜霈（大牙）指控前老闆黑人性騷擾，男方否認事件更告她誹謗，早前台北地檢署宣判指大牙的指控有相當理由確信為真實，並非憑空捏造，故作不起訴，而黑人於上周五的最後期限未再提出控訴，因此全案不起訴處分確定。

偕妻捧演唱會場 原來最後期限當日，黑人與一班波友結伴夜蒲，身為黑人好友的王力宏亦是其中一員，他在社交網分享影片，眾人穿着職業籃球聯盟P.LEAGUE+的外套，玩得相當開心，更被拍得一行人到餐廳食飯，只見飯後黑人手持平板電腦播放球賽，一行人邊走邊聊前往王力宏的住所，直至深夜近12時，眾人才陸續搭車離開，結束當晚聚會。

其實黑人與王力宏向來關係密切，已是多年好友，去年黑人爆出性醜聞，但依然與老婆范瑋琪親自到場及送花籃力挺王力宏的演唱會。