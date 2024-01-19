Ivy So「初吻」益Locker 反被追利是

藝人吳肇軒、林家熙（Locker）及COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）等主演的舞台劇《百分百感覺2024》前晚正式公映，全場爆滿。劇情講述兩性關係，故一眾演員都有較大膽演出，當中包括Ivy So與Locker接吻、吳肇軒跟另一女演員胡偉寶有激烈床戲等，而兩位男主角不乏脫衣騷肌演出，台下反應相當激烈，不時嘩嘩聲。

完場後一眾主角步出受訪，Locker被指艷福無邊，與Ivy So親吻又有騷肌演出，睇到觀眾尖叫，他笑說：「觀眾艷福無邊？哈哈！咁點算？呢套戲唔適合尖叫喎。」Ivy So直言今次是自己螢幕初吻：「嚟緊仲有8場要錫，但又唔係太緊張，亦唔擔心傳緋聞。（Locker好咀？）還好啦，哈哈！」Locker被問到可擔心遭Ivy So粉絲報復，大家又起哄叫他「擺定支棍喺車度自衞」，他幽默表示：「我唔知自己架車仲喺唔喺門口，唔好再講咁多嘞。（攞咗Ivy So初吻，封番封利是畀人啦！）係咪應該佢封畀我呀？」