娛圈單打：睇得打得又露得 咁好條件梗係得

《萬千星輝頒獎典禮2023》圓滿落幕，各獎項都已名花有主，當中「飛躍進步女藝員」由劉穎鏇（Tiffany）奪得，可謂對小妮子的一大肯定。她先後四度獲得獎項提名，今次終於開齋，總算沒有白費她每次拍劇皆搏盡的心機！

Tiffany 2016年參選港姐贏得亞軍，入行時日不算短，不過她現年只有26歲，十分年輕。如今獲獎，可見TVB力捧之心，肯定大把前途。她近年轉走打女路線，《超能使者》、《隱形戰隊》皆令人印象深刻，尤其小妮子不吝性感上陣，不時以貼身小背心示眾，再對壞人施以拳腳或槍彈教訓，英姿颯爽，廣獲好評。

身為港姐，當然美貌與智慧並重，她最煞食是身材Fit到漏油，要胸有胸，要長腿有長腿，她也深諳自己過人之處，每次亮相都會小露性感。頒獎禮當晚，她便選以露腿戰衣上陣，攞獎時激動落淚，觀眾眼睛大吃冰淇淋之餘，也替她高興。

最重要是她的工作態度認真，肯捱肯搏，打到周身傷都唔計較，唔係個個女藝人咁抵得諗。正是因為她在《超能使者》表現積極，令監製刮目相看，打戲更多的《隱形戰隊》也預她一份，終於上位。從來成功非僥倖，講到尾，還是態度決定高度。

她在美國出生長大，難得廣東話說得十分流利，沒有竹升妹講唔掂廣東話的問題，機會自然較多。2018年她與港男胡㻗傳緋聞，被指摸黑車震20分鐘，搞到小妮子聲淚俱下澄清，遭高層照肺後被投閒置散，幸好她修心養性，規行矩步，終於踏上康莊星途。