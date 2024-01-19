赴美錯過重要時刻 胡定欣陪家人開飯 放棄頒獎禮

佘詩曼強勢回巢拍劇，視后寶座實屬囊中物，有份角逐視后的胡定欣當晚索性缺席頒獎典禮放棄爭獎？昨日她道出缺席頒獎禮的真相，全因要陪長輩食飯。

藝人胡定欣和胡杏兒昨日以「星級代言人」身份出席在灣仔舉行的維特健靈30周年酒會，她們同穿露背裝，一黃一綠相當合襯，其他嘉賓還有黃智雯、高海寧及林淑敏等。定欣早前缺席無綫《萬千星輝頒獎典禮2023》，她解釋是私人理由，之前為了到美國開騷而錯過了老人家的大日子，覺得齊人吃飯好緊要，不想再錯過陪伴家人的時間。

完成兩場美國演唱會後，她們雄心壯志籌劃東南亞站，定欣覺得最難是6個人齊人，杏兒笑指可以跳舞，但需要時間練習，也想做團歌，但拍MV需時又感到猶豫。定欣表示上次美國開騷前，她正在拍攝《巾幗梟雄之懸崖》，原本要拍75日，幸獲劇組提早放人，最後63日就完工，才趕得及赴美開騷。

黃智雯轉會後頭炮 昨日是黃智雯轉會後首度出席公開活動，她表示對新環境期待又緊張，未來抱正能量和開放態度，舞台劇或內地真人騷都會考慮，不受地域限制。她指「胡說八道會」到美國開騷令她樂而忘返，若有亞洲站，她很想去馬來西亞，有機會亦想在香港跟觀眾見面，她笑說：「我覺得我哋已經係女團。」又笑言可邀請「豹哥」單立文加入做資深顧問。對於李施嬅失落視后，她指好友在觀眾心目中得到認同更重要。