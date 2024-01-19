讀者爆料：離奇短訊惹詐騙疑雲 容祖兒私隱外洩 第三方掌握每日行蹤

天后容祖兒行蹤外洩！有市民連日收到運輸署有關祖兒登記車輛行經隧道的通知，變相把祖兒的每日行蹤曝光人前，事件不容忽視！祖兒公司對此相當着緊，即時處理護隱私。

公眾人物最着重私隱，天后容祖兒的行蹤外洩多日卻渾然不知。本報收到讀者爆料，稱連日來收到運輸署旗下易通行的電話短訊通知，當中詳列某車輛多次駛經香港仔隧道的日期、時間及收費，由車牌得知該車輛的登記車主並非一般市民，而是屬容祖兒所有，由於事件非常罕見，令讀者嘖嘖稱奇，更一度以為遇到電話騙案。

連日收通知 急尋車主 讀者接連多天收到有關短訊，為找尋車主，甚至在尋找失物的社交網群組發文：「係容祖兒嘅？定係詐騙？想幫呢幾個Message尋車主，其實之前我已經收到過，不過我唔知係詐騙定係佢填錯電話，但我又冇收到任何要我付費資料或Link，反而一直收到佢出入隧道嘅資料，尋晚仲收到佢幾次驗證碼（冇任何Link喺度嘅，唔使我撳入去睇嗰種），呢架車嘅車主我上網睇好似係容祖兒，但我Tag佢又冇人應，DM（私訊）佢亦冇收到任何回覆，定係其實已經唔係佢用嘅？」由於一直未獲祖兒方面回覆，讀者最後求助本報。

公司緊張了解 祖兒私隱無辜外洩，連日來行經每條隧道的時間紀錄清楚可見，每日行蹤無所遁形，若落到別有用心的人士手上，可謂相當危險！從紀錄顯示，祖兒於本月16及17日多次來往香港仔隧道，兩日都於早上8時多駛經該處，對於家住淺水灣2億豪宅的她，大清早便頻撲外出，看來行程相當重要。

祖兒公司得悉此事後大為緊張，即時向相關部門了解，並回覆本報稱可能忙中有錯：「可能係個電話號碼出咗問題，有機會係咁，所以Send錯訊息，已經解決咗。」而讀者表示昨日已有人聯絡，今次事件告一段落，終可放下心頭大石，不用再受困擾。