(G)I-DLE雪女Look疑抄襲 造型師撲火捱鬧

將於本月底回歸的韓團(G)I-DLE近日陸續公開新碟宣傳照，5位成員變身性感雪女，大騷火辣身材，卻被網民踢爆此造型疑抄襲西班牙品牌的廣告，惹起軒然大波！

去年憑《Queencard》一曲狂擸獎的5人女團(G)I-DLE，將於本月29日發行第2張正規專輯，前晚公開第2款以雪地為背景的宣傳照造勢，5位成員戴上白色雪帽晒閃爆銀色Bra，配搭白色毛毛短裙及毛茸茸長靴，變身性感雪女，造型破格，但隨即引起抄襲爭議，有網民發現此造型跟西班牙知名品牌前年底推出的聖誕廣告很相似，就連成員宋雨琦與美延個人照展示的甫士都與廣告中的模特兒如出一轍，大批網民在討論區留言狠批抄襲相當明顯。

IU 5月來港巡唱 組合的造型師眼見網民群情洶湧，便在社交網限時動態上載類似造型的圖像，聲稱這些是為了參考而珍藏的圖片，又指組合很久沒有走這種可愛又性感的辣妹風格，可惜愈描愈黑，反遭網民嘲笑：「假裝參考，卻抄襲得一模一樣，居然仲專登發兩張相似度冇咁高的圖片想蒙混過去。」

而將於下周推出新歌《Love Wins》的女歌手IU，最近乘勢宣布展開世界巡唱，當中5月25及26日將來港開騷。