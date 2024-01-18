娛樂

陳蕾 閉關兼戒酒
歌手陳蕾昨日出席活動，表示正默默練歌籌備3月舉行的演唱會，甚至進入閉關狀態：「除咗工作之外，我呢排都冇乜朋友。」她又指已開始戒口，滴酒不沾，並努力做運動，希望演唱會當日以最佳狀態示人，又指臨近演唱會，壓力就愈大，需要調整心態。
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