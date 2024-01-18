娛樂

黃凱芹 見醫生喊驚
歌手黃凱芹（Chris）將於本月20日舉行慈善音樂會，Chris自爆秘密：「我未上幼稚園前，試過患肺結核，當時父母要每日帶我去打針，所以見到醫生我都驚。（今次又同醫生合作開音樂會？）慈善活動嘛！今次最特別係下午開騷，我未試過。」
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