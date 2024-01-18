1月18日(四)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月18日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
黃凱芹 見醫生喊驚
歌手黃凱芹（Chris）將於本月20日舉行慈善音樂會，Chris自爆秘密：「我未上幼稚園前，試過患肺結核，當時父母要每日帶我去打針，所以見到醫生我都驚。（今次又同醫生合作開音樂會？）慈善活動嘛！今次最特別係下午開騷，我未試過。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240118-0118_00282_074/黃凱芹--見醫生喊驚
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc