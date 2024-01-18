李玟生忌 歌迷傳承愛心

昨日是已故樂壇天后李玟（CoCo）離世後首個生日紀念日，歌迷從世界各地聚到武漢為偶像舉行生日會，CoCo母親及兩位姐姐也有參與。二姐李思林希望大家記住CoCo留下的愛，帶着她的愛和正能量努力生活，而李媽媽宣布李玟全球歌迷會官方訊息平台成立，用於統一發布未來各類紀念活動訊息。