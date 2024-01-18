歌迷炮轟巡演有缺陷 G.E.M.接「警告」 過百首歌被禁唱

「巨肺天后」鄧紫棋（G.E.M.）去年12月開始展開內地巡唱，現已完成廣州、南寧及深圳站演出，緊接再在泉州、天津及太原等地開騷，可謂長做長有。不過，前日其前經理人公司「蜂鳥音樂」在社交網發版權聲明「贈興」，表示：「未經本公司許可，禁止任何單位或個人將以下列音樂作品用作翻唱、複製、演出、網路傳播以及其他商業性用途。」當中涉及的歌曲有過百首，包括《泡沫》、《睡公主》、《A.I.N.Y.（愛你）》等大熱歌，但該公司隨後又刪除聲明，網民即揣測前經理人是否藉此向G.E.M.作「溫馨提示」。

感動位夾雜叫賣聲

G.E.M.遭前經理人公司纏擾多年，而演唱會亦引起歌迷微言。事緣有網民炮轟她只顧賺錢，漠視了演唱會質素，指廣州站個唱的台側被多條鋼纜阻檔視線，連舞台中央鏡頭亦豎立了巨型音響柱，令台下觀眾即使睇大螢幕，亦難以看清G.E.M.的全貌，有人留言投訴：「柱子音響無差別的攻擊每一個票價的人，場內無一幸免。」同時不滿歌詞時有時冇，影響大合唱興致，最離譜是場內有小食店賣香腸，G.E.M.在台上唱到落淚，但歌聲中竟夾雜叫賣聲，相當破壞氣氛！