中娛星動：踏入新一年即惹是非 楊紫被爆收過億劇酬 疑違限薪令

內地女星楊紫近年發展順遂，但可惜踏入新一年即惹上是非，財經雜誌爆出她拍劇集《沉香如屑》的劇酬達過億，與奉行了足足5年的「限薪令」背道而馳，網友紛紛促請有關方面徹查是否有人違規，要嚴肅對待事件。

楊紫日前於內地大型盛典活動中奪得最受歡迎大獎，原以為是新一年的好兆頭，但可惜近日卻捲入片酬風波，內地有財經雜誌指多個影視播放平台希望通過減低演員片酬來降低製作成本，並列出過去有一些演員，因收取高額酬金而令製作費增加，其中以楊紫為例，爆出她於2021年參演劇集《沉香如屑》時收取了過億元人民幣作劇酬，與2018年推出的「限薪令」可謂背道而馳！

粉絲呼籲偶像澄清 而更令人感到疑惑的是，內地有消息指《沉》劇出品公司的年度財報顯示，演員總劇酬在4000萬元人民幣左右，與楊紫劇酬超億的說法不符，因此引發了更多猜測與聯想，不少網民呼籲偶像出來澄清，以免是非愈傳愈厲害。雖然如此，但楊紫至今亦未有就此事回應，反而在社交網分享恭賀農曆新年的靚相，相中拿着紅色賀年飾物的她狀態不俗，並有消息指她將與男星李現合作拍攝新劇。