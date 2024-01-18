獲獎無數 答謝支持 炎明熹約Fans燒烤 與500人逐一合照

Gigi今年可謂大豐收，繼在兩大樂壇頒獎禮上取得亮麗成績外，近日更在《萬千星輝頒獎典禮2023》中摘下「最佳電視歌曲」以及「最具潛質新人」兩個獎項，Gigi對此表示：「好榮幸，好開心，好感恩，呢啲獎項會陪伴住我，亦都會成為一種支柱支撐住我，當見到呢啲獎項嘅時候，之前所有嘅唔開心都會一掃而空，令我覺得一切嘅付出都得到咗回報，畀我無限嘅動力，繼續勇往向前加油努力！亦都好多謝屋企人、朋友、老師、前輩同粉絲嘅支持同陪伴，多謝你哋一直以嚟都咁愛錫我。」

開Live玩賽車遊戲

為答謝粉絲的愛錫，Gigi早前趁大學假期抽空參與「炎明熹粉絲後援會」舉辦的聚會，與一眾Gi炎粉（粉絲暱稱）BBQ，在現場大玩遊戲及抽獎，為令大家留下難忘回憶，Gigi主動提議跟現場500位Gi炎粉逐一合照，還親手送上由她親自設計並印有簽名的賀卡！可以近距離跟粉絲見面，Gigi十分興奮：「我知道佢哋一直十分支持同愛護我，將我當成家人，好似大家庭一樣。由於我唔叻用言語表達，所以一直好期待能夠同大家見面親口道謝，回饋佢哋對我嘅支持！」另外，Gigi知道有部分Gi炎粉未能參與今次聚會，她特意在活動前在社交媒體開直播跟粉絲見面，Gigi更首次直播玩賽車遊戲，雖然她經常「炒車」，但為了氹粉絲開心，被他們取笑也在所不計。