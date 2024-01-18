角色名字充滿愛意 郭富城當場飆淚 展現演技範本
影帝郭富城近日為電影宣傳，期間他突然角色上身，大講戲中的經典對白並動容痛哭，七情上面，獲網民大讚屬於教科書式演技，盡顯影帝功架！
郭富城（城城）、林家棟及任賢齊近日到內地多個城市包括廣州、北京及杭州等為電影《臨時劫案》路演，期間導演麥啟光揭秘城城的角色名字「梅藍天」的來由，原來這是源於對父母的思念之情，他說：「是我爸爸媽媽的名字，我的爸爸媽媽已經不在了，所以我把他們的名字放進去來思念。」林家棟聽完即問導演為甚麽現在才說出來，郭富城亦接着說：「這裏面充滿了愛。」然後，城城即化身「梅藍天」，除說出戲中多次出現的對白「Sorry」外，還動情痛哭，一度掩嘴，由於哭泣表情相當真實，獲網民激讚是教科書式演技。
騷麒麟臂引尖叫
另外，他們又應邀在台上換上東北大花棉襖，當城城脫去外衣，露出裏面的背心及一雙麒麟臂時，現場觀眾忍不住尖叫，網民大讚城城穿出時尚感，又指他無論樣貌還是身材都保養得宜，完全看不出真實年紀。
至於城城的太太方媛雖然已貴為兩女之母，但身材依然弗到漏，近日她在社交網大方分享Keep Fit心得，身穿小背心及長褲拍片示範健身動作，還自爆手臂是她全身最易肥的地方。
人人做記者
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