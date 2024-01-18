角色名字充滿愛意 郭富城當場飆淚 展現演技範本

郭富城（城城）、林家棟及任賢齊近日到內地多個城市包括廣州、北京及杭州等為電影《臨時劫案》路演，期間導演麥啟光揭秘城城的角色名字「梅藍天」的來由，原來這是源於對父母的思念之情，他說：「是我爸爸媽媽的名字，我的爸爸媽媽已經不在了，所以我把他們的名字放進去來思念。」林家棟聽完即問導演為甚麽現在才說出來，郭富城亦接着說：「這裏面充滿了愛。」然後，城城即化身「梅藍天」，除說出戲中多次出現的對白「Sorry」外，還動情痛哭，一度掩嘴，由於哭泣表情相當真實，獲網民激讚是教科書式演技。