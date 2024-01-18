靚湯冧肖戰 馬國明唔呷醋：我都係佢偶像

藝人馬國明和蔡思貝等《飛常日誌》的演員昨日到油塘出席宣傳活動，馬國明在劇中周旋在蔡思貝和劉穎鏇（Tiffany）之間，艷福不淺。事後馬國明大爆老婆湯洛雯狂讚Tiffany「索」，又勁冧內地男星肖戰，不過馬國明並無呷醋，因老婆亦有喜歡他的作品。

昨日馬國明率領一眾演員在台上玩遊戲，事後接受訪問時，他指今次與Tiffany較少對手戲，希望日後能再合作，期間他大爆：「我老婆（湯洛雯）成日話佢好正，身材又均勻，佢又成日讚內地演員肖戰，因為佢近排鍾意睇仙俠劇。（唔會呷醋？）唔會，每個人都有偶像。（你唔係佢偶像？）我都係㗎，佢好鍾意我《On Call》嘅『一件頭』，上年又鍾意《隱形戰隊》嘅『Ocean』，佢都有鍾意我作品嘅。」

被問到可會「夫妻檔」拍劇？馬國明表示：「要問佢，我就唔抗拒，但都要睇劇本點寫，我係驚佢同我拍會忍唔到笑，或者拍喜劇囉，佢模仿人好叻㗎！」

談到2人上周在尖沙咀某五星級酒店補擺喜酒，他指這是雙方家長的決定：「因為我哋蘇梅嘅婚禮冇請親戚，雙方家長都覺得補番親戚影相就唔會留有遺憾，會圓滿啲。（製造兩個人味道香水？）係我老婆意思，佢話想畀啲賓客留個紀念，所以我哋就各自調配自己鍾意嘅味道，最重要係多謝黃嘉樂太太為我哋嘅婚禮影相。」

蔡思貝以阿佘為榜樣 同場的蔡思貝在剛過去的台慶頒獎禮「食白果」，她直言沒有失望，最感動是看到大家的努力得到認同，並會以佘詩曼為榜樣。另外，無綫高層樂易玲日前開通內地社交平台，引來大批網民留言表明不喜歡蔡思貝，更有多達逾六千個like附和，對此思貝表示這世界有多過六千人，這只是部分人的意見。