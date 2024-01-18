擲3,000萬增持北角豪宅 佘詩曼樓后發功 1.8億物業揸手

出爐無綫「三料視后」佘詩曼向來擅長投資之道，她近日以3,000萬增持北角維港頌，令手上物業至少5個，合計市值達1.8億元！有指除了西貢物業屬自住外，其餘位於市區的樓盤均作收租用途，所以阿佘不單止是娛圈「樓后」，更是「收租女王」，每個月都財源滾滾！

佘詩曼多年來在內地發展順暢，工作多不勝數，早前回港拍攝無綫劇《新聞女王》亦深得觀眾喜愛，贏盡收視及口碑，更造就她於今年無綫台慶頒獎禮成為「三料視后」兼史上首位三奪視后的演員，風頭一時無兩！

演技超班的阿佘，其實在投資方面亦甚有心得，最愛儲磚頭。近日她名下物業再添一伙，據知原本由阿佘家人於2017年以2794.7萬元購入的北角維港頌3房連套房單位，近期內部轉讓給阿余，作價約3,000萬元，實用面積1,034平方呎，而另一視后唐詩詠亦對該屋苑情有獨鍾，早前由將軍澳搬往該處居住。

阿佘一直被視為圈中「樓后」，除了新增的北角物業外，還有於2015年以約3,500萬購入西貢南山村的相連獨立屋，一幢送給家人，一幢自住，估計現時市值已經翻倍；加上早年以3,988萬購入的跑馬地「紀雲峰」、以1,406萬購入的何文田「皓畋」及以786萬購入的紅磡「昇御門」，估計她上述物業市值超過1.8億元！

「女王」放風 《新》劇添食 值得留意的是，除了西貢物業是自住外，有指阿佘其他全部位於市區的物業，均作收租之用。據地產業內人士指出，單是跑馬地的單位，月租可達8萬至9萬元，即阿佘潛在收租回報達約2.4至2.7厘，4個物業月月都有租收，絕對是圈中的「收租女王」！

阿佘成為「三料視后」登上事業頂峰，開心得在社交平台撰寫長文，感謝一路以來陪伴她的經理人及工作、宣傳團隊，還指奪獎後忙了一大輪，回家坐在梳化放鬆休息時，回味得獎一刻如夢幻般喜悅：「現身闊別多年嘅萬千星輝頒獎典禮，竟然帶畀我一浪接一浪嘅驚喜，2024年1月14日呢個咁特別嘅日子，我會永遠記住……」她還指要代表《新聞女王》的角色「Man姐」多謝所有支持劇集的人，其中一句：「我哋一齊期待《新聞女王2》啦！」親證該劇大有機會開續集，網民不禁大呼「超級驚喜」！