橫野堇拋胸運動再出發

日本女團NMB48前成員橫野堇，3年前因爆出連環與尊尼男偶像橫山裕及福本大晴過夜的醜聞，令星途幾乎玩完。她離隊後放下偶像包袱，轉行性感路線重新出發。

最近其舊愛福本大晴因涉嫌「違反規則」遭公司炒魷，但她一於少理，繼續為事業搏殺，在社交網大晒拋胸做運動的相片，為求保住搵食架生，不敢偷懶。