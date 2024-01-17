捲迷姦案入獄 曾承諾引退 崔鍾勛反口復出吸金 被轟不知廉恥

曾捲入性侵案的韓國樂隊FT Island前隊長崔鍾勛出獄兩年多，最近被爆靜靜雞復出吸金，他在日本收費粉絲網招募會員，預告將透過網站跟粉絲互動，惹來大批網民反感！

男團Big Bang前成員勝利經營的夜店Burning Sun於2019年先後爆出連串醜聞，他的圈中好友崔鍾勛及鄭俊英亦受牽連，他們被爆曾迷姦多名女性及在聊天群組中分享偷拍的性愛影片，兩人分別被判入獄兩年半及5年，其中崔鍾勛已於2021年11月8日出獄，他出獄後曾被拍得與母親到教會參加禮拜活動，而鄭俊英則將於今年3月刑滿出獄。

網民唔受落鬧爆 崔鍾勛在退出所屬組合FT Island時，曾表示沒有面子見大家，會結束演藝活動，不過近日他卻被爆密謀復出，韓媒發現他在日本網站「FANICON」以「HUNIYA」的名字招募會員，「FANICON」是藝人與粉絲互動的收費平台，每月訂閱費用為約26港元。

崔鍾勛又透過平台表示：「歡迎大家來到HUNIYA，我是崔鍾勛，相隔約5年再跟大家打招呼，大家過得好嗎？我因為每一位送上的訊息而獲得力量，讓我能夠以健康的模樣回來，真的很感謝大家，我期待透過HUNIYA跟大家溝通。」對於崔鍾勛復出，不少韓國網民都大表反感，指他當初明明承諾會引退，現在卻反口，鬧爆他不知廉恥。