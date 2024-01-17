暢所欲玄：化解犯太歲

每年都會有幾個生肖「犯太歲」，當中程度有輕有重。2024甲辰龍年犯太歲者包括：

龍：犯本命年太歲+刑太歲

生活出現不少變化，易胡思亂想，也會影響決策能力。適宜舉辦喜事，包括結婚、添丁、創業等，有助化凶為吉。另外，也會影響健康運，避免參加任何高危的活動之餘，主動捐血或洗牙也有化解之用。刑太歲則主有輕微麻煩及是非，凡事低調為佳。有利生肖飾物：雞形飾物

狗：沖太歲

在各種犯太歲類別中，以沖太歲的變化最大，尤其容易涉及各種人生大事。感情關係最受影響，已有伴侶者如沒有計劃結婚或生兒育女，容易出現感情上的重大衝擊，主動訂婚、結婚、添丁或者聚少離多，皆有助穩定關係。單身者則容易開展感情，但較難穩定發展。有利生肖飾物：虎形及馬形飾物

牛：破太歲

破太歲有破壞之意，代表固有關係易遭受破壞。流年宜加倍注意自己的言行舉止，慎防禍從口出。有利生肖飾物：鼠形飾物

兔：害太歲

害太歲之影響相對輕微，主有陷害之意，易有小人作祟，只要少說話、多做事便可。有利生肖飾物：豬形及羊形飾物

堪輿學家麥玲玲師傅