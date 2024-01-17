余香凝囡囡生日冇禮物

藝人余香凝昨日出席活動，並跟200位幼稚園學生大玩遊戲。余香凝與老公向來恩愛，問到她在香港電影評論學會奪得影后殊榮，老公可有送禮物祝賀？她坦言平時已有很多，不太追求物質，連囡囡生日都不再送禮：「個女3歲已經有好多玩具，所以佢生日唔會送禮物，反而會代佢做善事，或者將啲玩具、衣物轉贈其他人。」