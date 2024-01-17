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陳小春挑戰舞台劇 張智霖拉隊撐場
張智霖（左起）、梁漢文、陳小春和謝天華搭晒膊頭合照。
藝人陳小春日前於廣州演出由人氣動畫電影改編的舞台劇《雄獅少年》，在綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》中的好兄弟張智霖、謝天華以及梁漢文現身捧場，而張智霖太太袁詠儀亦有隨行。
小春為演出特意留鬚，開騷前他跟站在場外的粉絲聊天，還有求必應。最後小春特別做了一個謝禮動作，才返回後台，冧晒粉絲。
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