聲稱身體不適 缺席頒獎禮 李佳芯直認今年約滿 仲未傾掂數

視后李佳芯早前缺席《萬千星輝頒獎典禮2023》，但她表示有密切關注賽果。至於離巢之說，她直認將於今年約滿，但對續約問題就緘口不言，表示不論續約與否，都不會有太大改變。

李佳芯（Ali）昨日出席活動，提到早前缺席無綫頒獎禮，她指是因當天身體不適才缺席，還笑言以為自己不現身頒獎典禮，應該不覺眼，沒想到大家如此關心。不過她續指有密切留意當晚的情況，並為得獎者高興。

有工開 未被雪藏 最近盛傳Ali離巢一事，她表示與無綫仍有合約在身：「仲有段時間，但我覺得好無辜，每次講完之後都會畀人覺得我又要離巢，被公司冷待，咁樣對我同埋公司都唔好。」又言完全唔覺有被公司冷待，表示雖然去年甚少拍劇，但有被公司安排做其他節目的主持，認為如果公司真的要雪藏自己，大可以不安排她工作：「我只可以講觀眾其實在電視或者公開場合都仲可以見到我，所以點會被公司冷落啫。」

Ali坦言與無綫將於今年約滿，而被問到是否已決定去留，Ali就表示雙方仍在商議：「我哋仲傾緊。（係咪條件唔適合？）其實未傾到條件，當然留喺熟悉嘅地方梗係好啦，可能係大家都覺得仲有一段時間，暫時仲未有共識，但係我哋雙方都有努力去傾。（續約機會大唔大？）唔講啦，真係唔知，但無論我續唔續約都係咁，過得都OK。」表示自己好隨遇而安，指合作不是單方面，如果想繼續合作就會合作。