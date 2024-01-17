娛樂

趙露思即場抄牌 約高手切磋

趙露思愛玩電競，工作期間亦不忘與高手交流。 趙露思愛玩電競，工作期間亦不忘與高手交流。
趙露思愛玩電競，工作期間亦不忘與高手交流。
內地女星趙露思日前出席公開活動，換上多套靚衫，其中一件藍色吊帶短裙盡顯貴氣。原來趙露思高貴背後相當貪玩，有指她出席活動期間剛巧遇上兩位電競高手，她即放下明星身份，向2人詢問遊戲帳號互加好友，相約在網上玩遊戲互相切磋，網民留言笑說：「沒想到趙露思這麼愛玩遊戲。」
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