獨家探班：「太子女」鄧麗欣日日開火 蒙在鼓裏發大財 任達華贏過百萬獎金

影帝任達華與「囡囡」鄧麗欣（Stephy）昨午前後腳現身為新片開工，期間任達華成為集郵對象。談到其愛駒爆冷贏錢，率先發「新年財」，他顯得相當雀躍；而Stephy近乎素顏開工，相當專業。

任達華與首次合作的Stephy，昨日現身九龍城為新片《紅豆》拍攝外景，不時吸引途人駐足圍觀。是日拍攝戲份比較輕鬆，只簡單交代任達華與演其妻子的龔慈恩進出一間店舖，幾Take便大功告成。任達華飾演一名上了年紀的糖水舖老闆，角色造型率先曝光，為配合角色造型他今次放下型男形象，換上一身較顯蒼老的服裝開工，形象分外貼地。

任人集郵 揸機Selfie 中午放飯時，向來親民的任達華與拍檔方平等，索性在街邊搭枱開飯，隨後又到附近茶餐廳借用洗手間及買奶茶，即時引起一陣騷動，員工紛紛要求合照，他亦無任歡迎。其後有途人想集郵，任達華即效法周潤發，拿起對方的手機Selfie。談到上周其愛駒「君達得」以47倍冷門姿態跑出獨贏，獎金逾百萬，他簡單回應：「隻馬同朋友夾嘅，我真係唔知，而且因為要拍戲，我都冇現身拉頭馬。」

任達華與演其女兒的Stephy未有同場，而Stephy現身片場時，幾近素顏蹲着與前輩馮素波及方平對戲。據悉，劇情交代身為糖水舖太子女的她，原本對爸爸的生意毫無興趣，兩父女因而經常發生衝突，相信好戲在後頭。由於電影公司日內將安排相關記者會，Stephy透過助手禮貌表示：「今日唔係幾方便做訪問，過幾日再講啦。」