中娛星動：被大批粉絲圍實 楊冪突遭「鹹豬手」 驚呼：別摸我！

內地頂流女星楊冪人氣高企，她日前出席活動時慘遭辣手摧花，被一名神秘男子當眾「鹹豬手」，嚇得她花容失色，即場大叫：「別摸我頭！」

楊冪身為內地流量女王，自然粉絲多，她多年來無論樣貌和身形都保養得宜，難怪深受歡迎！可是她近日在內地出席活動時，卻被一名男子「鹹豬手」，影片在網上瘋傳，令一眾粉絲嬲爆。

當日楊冪做完活動被大批粉絲圍堵，她穿上厚外套，紮起一頭長髮，周圍有許多粉絲舉着手機拍攝，不時有人呼籲「別擠了」，此時突然有陌生男子伸出手摸楊冪的頭，並稱：「辛苦了，楊冪老師！」楊冪登時皺眉回頭，隨後伸手確認頭上有沒有異常，並大叫說：「別摸我頭！」表情十分無奈。

網民怒吼「是性騷擾」 影片在網上瘋傳，許多網民憤怒表示：「這根本是性騷擾」、「男的能不能管住自己的鹹豬手」、「把她都嚇倒了」、「楊冪脾氣真好。我要是被陌生人摸頭我真的都想報警了，還是異性」、「希望團隊加強安保人力！」