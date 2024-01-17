MIRROR重新開騷 爭議聲不絕 「姜神」黑白配鬥舞 AK「頂撞」Dancer

人氣男團MIRROR自「墮屏事件」後相隔一年半重踏演唱會舞台，前晚為一共16場演出揭開序幕。事前遭各自粉絲投訴「姜神合併表演」的姜濤及Anson Lo，無懼是非「黑白配」鬥舞，AK則貼身「頂」女Dancer，舞姿意識大膽。全晚演出12子幾乎都在「大平地」登場，機關欠奉，以策安全。

MIRROR世界巡迴香港站前晚首場，演出場地由年前的紅館轉移至亞博，全場座無虛席。開騷前姜濤粉絲團「姜糖」與Anson Lo粉絲團「神徒」得知演唱會有屬於2人的合作表演環節，因而產生不滿及作出投訴，不過最終姜濤與Anson Lo依然以「黑白配」登場比併舞功，雖然全程只得分餘鐘，略嫌唔夠喉，不過2人表現出默契，動作合拍。2人又獲安排「壓軸」出場，演唱會去到中段才見姜濤現身獻唱《黑月》，期間與一位女舞蹈員身體貼近並作勢親吻，粉絲睇到嘩聲四起，而Anson Lo之後以銀色閃石開窿裝登台，一輪騷肌勁歌熱舞，2人搶鏡度可謂分庭抗禮。

另外，AK演唱時索性在台上換衫，被發現透視裝透點，之後即穿上西裝褸，頓時「降溫」，不過台上的他舞姿動作大膽，自摸、攬女又貼身「頂」向背對自己的女舞蹈員，辣㷫全場氣氛。至於一向琴技了得的Edan亦騷quali，自彈自唱《E先生連環不幸事件》後，並為緊接出場的Jer伴奏，2人合唱時更鬥飆高音展唱功，台下掌聲雷動。

預告場場不同彩蛋 尾聲時，12子換上白色西裝合唱Jer作品《人類群星閃耀時》謝幕，場面溫馨。Encore部分，眾人換上牛仔褸再高唱《IGNITED》，此時隊長Lokman發言向台下觀眾說：「全晚第一次聽到我哋講嘢？我哋一直喺度唱同跳，未必會行出嚟講好多嘢，但係我哋會一直唱一直跳，只要你哋（粉絲）喺度！」台上即報以掌聲，當他們唱出《BOSS》時，半空撒下印有MIRROR各成員樣貌的圓形紙碎，引來粉絲搶奪。二度Encore時，Jeremy突然獨自登場，半開玩笑說：「你哋仲唔走嘅？因為有彩蛋，我平時唔係好講嘢，所以決定企喺台上講足3分鐘，表演畀大家睇，哈哈！其實16場演唱會每場都有唔同嘅彩蛋，大家對於今晚呢個彩蛋滿意嗎？」最後12子合唱《We Are》，為是晚演出畫上句號。

另外，現場所見，12子各自的歌迷會於場館附近展開應援行動，其中以「人氣王」姜濤及Anson Lo粉絲聲勢較浩大，亦有鏡粉自發為團隊於當眼處送上巨型廣告牌，以表團忠。