CCA揭盅 「阿Ken」賴恩攞獎勁疑惑 愛瑪史東再封后 衝「奧」添勝算

繼《金球獎》之後，另一國際影視界盛事、《第29屆Critics' Choice頒獎禮》（CCA）前日在加州聖莫尼卡機場舉行，上周勇奪「金球影后」的愛瑪史東（Emma Stone）憑新作《可憐的東西》（Poor Things）於CCA再度封后，令她於《奧斯卡金像獎》的奪標呼聲大大提高！

今次是愛瑪入行以來首個CCA獎項，身穿黑色露肩裙的她於台上致詞時表明沒想過獲獎，她坦言對獲獎好震驚，認為能在超強對手提名下獲獎而覺不合理。雖然《Barbie芭比》（Barbie）澳洲女星瑪歌羅比（Margot Robbie）再次被愛瑪擊敗，但《Barbie》仍然於CCA獲7獎，其中包括最佳喜劇及多個幕後技術獎。而「阿Ken」賴恩高斯寧（Ryan Gosling）亦憑片中主唱的歌曲《I'm Just Ken》奪最佳歌曲，當他得知獲獎後被影到露出一臉懷疑的表情，十分搞笑！此外，《Barbie》另一女星America Ferrera獲大會頒發特別獎SeeHer Award，表揚她致力解決性別平等問題。

《奧本海默》擸8獎大贏家 影帝方面，勇奪《金球獎》劇情組影帝的愛爾蘭男星施利安梅菲（Cillian Murphy），今次未能憑《奧本海默》（Oppenheimer）跑出，被另一「金球影帝」《滯留生》（The Holdovers）的保羅基安馬提（Paul Giamatti）擊敗。保羅上周奪金球獎後被粉絲「野生捕獲」與華人女友在漢堡包店食包慶祝，他於CCA上台領獎時亦「自抽」：「我認為冇嘢可以比食芝士漢堡而被瘋傳更令人興奮。」又預告會再到同一漢堡包店慶功。雖然施利安冇獎，但《奧》片仍獲最佳電影、最佳導演及最佳群體演出等8獎成大贏家，其中勇奪「金球男配」的「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.），憑《奧》片再捧走最佳男配角。首次在CCA獲獎的羅拔，領獎時不忘搞笑讀出多年來評論人士對他的苛刻批評。另外，他還於頒獎禮上與單拖出席的「徒弟仔」——「蜘蛛俠」Tom Holland重聚擁抱。

至於電視組別方面，於《金球獎》獲獎的美劇《齮齕人生》（BEEF）兩位亞裔演員Steven Yeun與黃艾莉（Ali Wong），於CAA中再獲迷你劇／電視電影組視帝視后。而於《金球獎》獲獎的Elizabeth Debicki，則憑《王冠》（The Crown）的「戴妃」再下一城獲劇情組最佳女配角。