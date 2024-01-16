難忘封廟街拍戲 郭富城為角色棄「型」象 提出假哨牙

郭富城（Aaron）於電影《臨時劫案》飾演悍匪，哨牙造型相當突出，原來這個想法是由Aaron親自提出，他說：「我想畀觀眾有個不一樣嘅角色，一個從未見過嘅悍匪，因佢做過摔跤手，除了一對摔跤耳，我向導演、文念中建議造一副假牙，覺得會好適合角色，所以我嘗試去倒模造假牙，做咗不同款式，最後挑選了一副最夾角色嘅嚟戴，着上戲服，導演和文念中立即覺得好立體，好不一樣。」Aaron透露，戴上假牙初時感覺不舒服，特別提早拿回家練習唸劇本，盡早克服戴假牙時的障礙。