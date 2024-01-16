難忘封廟街拍戲 郭富城為角色棄「型」象 提出假哨牙
郭富城（Aaron）於電影《臨時劫案》飾演悍匪，哨牙造型相當突出，原來這個想法是由Aaron親自提出，他說：「我想畀觀眾有個不一樣嘅角色，一個從未見過嘅悍匪，因佢做過摔跤手，除了一對摔跤耳，我向導演、文念中建議造一副假牙，覺得會好適合角色，所以我嘗試去倒模造假牙，做咗不同款式，最後挑選了一副最夾角色嘅嚟戴，着上戲服，導演和文念中立即覺得好立體，好不一樣。」Aaron透露，戴上假牙初時感覺不舒服，特別提早拿回家練習唸劇本，盡早克服戴假牙時的障礙。
一鏡拍攝壓力大
除了哨牙造型，Aaron亦有在體形上給予一些意見，他說：「要短時間呈現角色是摔跤手，點都要有啲胸肌，身形要結實，所以拍攝之前都多咗操練體形。」
今次《臨》片拍攝團隊，特別向政府申請封閉廟街一星期拍攝，Aaron亦指很久沒有拍過廟街，感謝有關方面借出街道，回想拍攝前兩星期，整個團隊要租場地進行模擬綵排，因為槍戰及擲手榴彈等一連串動作要一鏡拍攝，故綵排了好多次：「有啲似做舞台劇，大家心理壓力好大，好難忘。」
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