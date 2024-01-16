台灣女星吳婕安（元元）樣靚身材正，有着E級傲人好身材的她不時在社交網大派福利，盡騷玲瓏浮凸上圍，俘虜了不少宅男的歡心。日前，元元突然在社交網晒出身穿純白婚紗的低胸照，大騷飽滿上圍之餘，她更寫道：「可以當你老婆嗎？」突如其來公開招婚，引來不少網友留言爭住做她的「老公」。