中娛星動：唱到新加坡狀態麻麻 阿信病極唔好 聲沙沙偷偷噴藥

台灣天團五月天去年捲入假唱風波，不過沒有影響他們開騷的心情，前日繼續新加坡站巡迴演唱會。可是主音阿信感冒未愈，被粉絲發現他偷偷轉身噴藥，又疑似吸氧，狀態令人擔心。

雖然五月天假唱風波未完，不過眾人調整心態繼續舉行巡迴演唱會，甫完成6場台中演唱會後，前日又已經飛到新加坡連唱兩場。不過有粉絲發現，主音阿信在台中開唱時已經開始感冒，又曾上載疑似因感冒打完針的照片。尚未痊愈的他，又被粉絲拍到在舞台上轉身噴藥，抱病演唱令粉絲大感心痛！

頂硬上疑要吸氧 想不到阿信到新加坡站時，一開口就聲音沙啞，雖然台下粉絲依舊氣氛高漲，但他也表示愧疚，直言好想一直唱：「但這種時候就很糾結了，我這麼沙啞，到底應該少唱一點，少虐待你們一點好？還是應該多唱一點？」他又問台下粉絲是否介意，雖然全場大嗌不介意，但阿信仍笑說：「我自己是很介意啊！總是希望把最好的給你們。」

阿信亦希望盡量維持聲音好狀態，即使喉嚨不適都頂硬上，在延伸舞台唱到一半時，就有粉絲目睹他偷偷到主舞台轉身噴藥，又疑似吸氧，看來狀態麻麻，要好好休息，才可以用靚聲回饋粉絲。