「舊情」復熾 自揭秘密 林峯負傷抱周秀娜：合作過最輕女星

藝人周秀娜與林峯在影視方面合作無間，近日她為林峯新歌《無傷大雅》擔任MV女主角，飾演舊情人，並獲林峯公主抱。事後林峯形容她是合作過女星中體重最輕的一位，又向周秀娜自爆其實是背歌詞白癡，令她相當驚訝。

周秀娜與林峯過往合作過不少劇集和電影，今次首次合作拍MV，飾演在一起很久的情侶，分手後他仍一直默默關心及照顧女方，劇情非常催淚。拍攝結束後，林峯笑言原來周秀娜又輕又弗，因MV中有公主抱的鏡頭，林峯笑言：「原本我諗住紮行馬，點知一抱嗰吓，咁輕嘅！佢應該係我合作過嘅女演員入面最輕一位。」反而周秀娜擔心自己太重會影響林峯腳傷，幸最後拍攝順利，並無大礙。2人又預告稍後會合作拍新電影，所以很快又會碰面。

林峯形容新歌是他做歌手以來其中一首最難唱的歌，難怪在拍攝現場他一直練習背歌詞，並說：「因為我係一個『歌詞白癡』，自己啲歌唱10年都記唔到歌詞。」周秀娜聞言對於能記3頁對白的林峯感到驚訝，林峯即解釋：「對白得，但歌詞真係唔得，歌詞一粒字都唔可以錯，但劇本唔係。」新歌由歌手吳林峰所寫，提到對方自爆經常被人拿名字開玩笑，所以過往很討厭林峯，林峯亦笑言：「其實我都明白嘅，哈哈！」

撩古天樂合唱 提到樂壇新人輩出，林峯表示有意跟他們合作，問到會否與螢幕多年拍檔古天樂考慮合唱？身旁的周秀娜搶着表示想聽，而林峯亦表示：「其實我提議過㗎，古仔都唱得兩嘴，又鍾意唱K，有時我哋搞慶功宴佢都會唱幾首，我都希望睇吓同佢喺音樂上可以有啲咩火花出到嚟！」