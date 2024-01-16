黎諾懿團年揸「煮」意 李施嬅街市尋「鮮」

農曆新年將至，傳統年三十晚會一家人坐埋食團年飯，藝人李施嬅表示最愛到街市挑選食材，親自下廚炮製一頓美味團年飯與家人共享，務求食得新鮮又放心。

藝人黎諾懿昨日化身「街市教主」，與「美女助手」李施嬅現身青衣市場，為「香港街市」「新春家有廚神，廚神家有！」新年企劃擔任嘉賓，炮製自家團年菜式「鮑你黃金滿屋皇子雞」，建華集團主席凌偉業與領展香港租賃董事總經理霍業生一同主持啟動儀式。

讚《新聞女王》贏晒 李施嬅在台上大讚黎諾懿廚藝了得，經常炮製美食給她品嘗：「佢煮豆豉鯪魚油麥菜好好食，當時佢都未有家室。」隨後又突然補充一句：「我當時都唔係依家嗰個（男友）。」引得全場大笑。前晚在台慶頒獎禮因發燒而聲沙的她，昨日雖已退燒，但聲線尚未回復。提到劇集《新聞女王》成為大贏家，她卻未獲任何獎項，施嬅直言覺得《新》劇已「贏晒」，自己也很高興。

至於與男友車崇健在美國完婚一事，她說：「冇呀！冇Plan過呢樣嘢。」並揚言由去年11月至今只休息過3日，未有時間亦不急於結婚：「兩個人喺埋一齊，又唔急於簽張紙，最緊要關係好。」身旁的黎諾懿笑指剛得知傳聞，問是否見過施嬅所有男友？他笑說：「我冇乜見過佢啲前前後後，哈哈！」又指朋友只要開心便好，不會戥對方婚姻焦急。